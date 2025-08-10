Semih Saygıner Yarı Finale Yükseldi

İSTANBUL, –SEMİH Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi NHCard PBA Charity Championship etabı çeyrek finalinde Koreli rakibi NS Kim'i setlerde 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

TÜRK bilardo tarihinin usta isimleri arasında yer alan Semih Saygıner son olarak PBA NHCard Charity etabına katıldı. Çeyrek finale kalma başarısı gösteren Usta bilardocu, Koreli rakibi NS Kim'i setlerde 3-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Aynı zamanda çekilen her 5 sayı ve üstü seriler için sponsor tarafından ihtiyaç sahibi insanlar ile ilgili çalışan bir vakfa gıda bağışında bulunulan turnuvada, 2025 yılı PBA Dünya Şampiyonu Saygıner'in yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak diğer çeyrek final maçları sonrası belli olacak. Yarı final maçları ise 11 Ağustos pazartesi günü oynanacak.