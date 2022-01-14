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Semra Demirer: "Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz" - Son Dakika

Semra Demirer: "Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz"

14.01.2022 20:29

- Semra Demirer: "Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz" Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer, Türkiye Kupası'nı kazanmada en büyük adaylardan biri olduklarını ifade ederken, kupayı müzelerine götürüp Avrupa kupalarında yer almak istediklerini söyledi.

- Semra Demirer: "Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz"

İSTANBUL - Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer, Türkiye Kupası'nı kazanmada en büyük adaylardan biri olduklarını ifade ederken, kupayı müzelerine götürüp Avrupa kupalarında yer almak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'da Başkanvekili Semra Demirer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Demirer, "İçim yanarak geldim bugün. Ahmet Çalık'ı Allah cennetinde misafir etsin. Böyle genç yetenekler kolay kazanılmıyor ama kolay kaybediliyor. Yaşam ve fair play kurallarına uyalım. Konyaspor'a baş sağlığı diliyorum. Biz de bu kurada renkli, iddialı takımlardan biriyiz. Çok güzide bir rakip Fenerbahçe, köklü bir kulüp ve biz de öyleyiz. Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz. Fırsat eşitliğinin tüm liglere, futbolculara sağlandığı kupada tüm takımlara Kayserispor olarak başarılar diliyorum. Biz de emin adımlarla gidiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Adaletli düdüklerin çalınacağı maçlar diliyorum. Bu kupa her birimiz için çok önemli. Kayserispor da bu kupayı müzesine götürmek ister, Avrupa kupalarında yer almak ister" şeklinde konuştu.

Semra Demirer: Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz
Semra Demirer: Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz
Semra Demirer: Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz

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Türkiye Kupası, Kayserispor, Ahmet Çalık, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semra Demirer: 'Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Semra Demirer: "Bu kupanın en büyük adaylarından biri biziz" - Son Dakika
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