Semt77 Yalovaspor: 81-80 - Son Dakika
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Semt77 Yalovaspor: 81-80

17.04.2022 20:35
Semt77 Yalovaspor: 81-80

SALON: EnkaHAKEMLER: Zafar Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Batuhan Söylemezoğlu (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (x) 2, Armand (xxx) 22, Perkins (xxx) 10, Thomas (xxx) 12, Aldridge (xxx) 11, Denmon (xx) 9, Erol Can (xxx) 9, Nusret (x), Hakan (x) 3, Doğakan (x) 3, Eray (x)SEMT77 YALOVASPOR:...

SALON: Enka

HAKEMLER: Zafar Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Batuhan Söylemezoğlu (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (x) 2, Armand (xxx) 22, Perkins (xxx) 10, Thomas (xxx) 12, Aldridge (xxx) 11, Denmon (xx) 9, Erol Can (xxx) 9, Nusret (x), Hakan (x) 3, Doğakan (x) 3, Eray (x)SEMT77 YALOVASPOR: Gallinat (xxx) 22, İsmail Kerem (x) 4, İlkan (xx) 8, Lee (xxx) 10, Rupnik (xxx) 20, Brown (xx) 8, Starks (xx) 6, Efe Ergi (x) 2, Mert (x)1'İNCİ PERİYOT: 19-18İLK YARI: 31-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-57

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, en yakın rakibi Semt77 Yalovaspor'u evinde Armand'ın son saniye üçlüğüyle yenip adeta hayata döndü: 81-80. Mağlubiyet durumunda bitime 2 hafta kala havlu atacak Petkimspor, bitime 1.2 saniye kala 80-78 yenik durumdayken topu kullanan Armand'ın son salise üçlüğüyle yarışa tutundu. Daha önce Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor maçlarında son saniyelerdeki üçlükleriyle takımını hayati galibiyetlere taşıyan Armand, Aliağa ekibini ön önemli sınavda da ipten aldı. ABD'li guard maçı 22 sayıyla tamamlerken, Petkimspor, Yalova'yı ikili averajla sollayıp son 2 haftaya 7 galibiyetle düşme hattının üzerinde girdi.

Maça Thomas'ın skorer oyunuyla başlayan Petkimspor, 12-2'yle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra 10-0'lık seri yakalayan konuk ekip, Gallinat'ın üst üste 2 üç sayılık isabetiyle 12-12 eşitliği yakaladı. Karşılıklı basketlerle süren ilk periyot 19-18 Petkimspor üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta Gallinat, Starks ve Brown'la etkili olan Yalovaspor, öne geçip farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Perkins'in basketfaulü ve Erol Can'ın üçlük isabetiyle oyuna yeniden ortak olan Petkim, yine Erol Can'ın 2 sayılık isabetiyle devreye 31-31 eşitlikle girdi. Üçüncü periyot 57-54 Yalova üstünlüğüyle geçildi. Dördüncü periyotta bitime 55 saniye kala ev sahibinden Denmon'un üçlüğü skoru 76-76'yla eşitledi. Bitime 7 saniye kala konuk ekipten Starks, 2 sayılık isabetiyle takımını tekrar 80-78 üstünlüğü taşıdı. Bitime 1.2 saniye kala oyuna Erol Can'la kenardan başlayan Petkimspor, son salisede topu eline alan Armand'ın inanılmaz üçlüğüyle salondan 81-80 galip ayrıldı. Armand'ın üçlüğüyle yüzlerce taraftar sevinç çığlıklarıyla parkeye inerken, Yalova benchinin itirazı üzerine pozisyonu izleyen hakemler basketi verdi.


- Izmır
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ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Yalovaspor, Erol Can, Yalova, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Semt77 Yalovaspor: 81-80 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Semt77 Yalovaspor: 81-80 - Son Dakika
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