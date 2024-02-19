Semt77 Yalovaspor, Sigortam Net'i mağlup etti - Son Dakika
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Semt77 Yalovaspor, Sigortam Net'i mağlup etti

Semt77 Yalovaspor, Sigortam Net\'i mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta mücadelesi, Semt77 Yalovaspor'un Sigortam Net'i 80-64 mağlup etmesiyle tamamlandı. Yalova ekibi, ilk çeyreği geride tamamlamasına rağmen üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

19.02.2024 20:35
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta, yapılan tek müsabakayla tamamlandı.

90. Yıl Spor Salonu'nda Sigortam Net'i konuk eden Semt77 Yalovaspor, ilk çeyreğini 20-17 geride tamamladığı karşılaşmada, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, final periyoduna 64-51 önde girdiği karşılaşmadan 80-64 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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