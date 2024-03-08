Senegal Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında kadroda tek değişiklik yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta sadece bir değişiklik yaparak sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre kadroda zorunlu tek değişiklik yaptı. Berkan Kutlu, stoper olarak görev yaparken, Hakim Ziyech ise uzun bir aradan sonra kadroya döndü. Fernando Muslera ise Galatasaray formasıyla 400. Süper Lig maçına çıktı.