Senegal Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin sözleşmesi uzatıldı

Senegal Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Aliou Cisse'nin sözleşmesi uzatıldı.
Senegal Futbol Federasyonu, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Senegalli teknik direktörle 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Cisse yönetimindeki Senegal, 2019'da final oynadığı Afrika Uluslar Kupası'nda 2021'de ise şampiyonluk yaşamıştı.
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yeni teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı. Kulüp, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Goller Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay'dan gelirken, Casper Hojer tek golü kaydetti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçın ilk yarısını 4-1 önde kapattı. Derrick Köhn, Torreira, Höjer ve Kerem Demirbay'ın attığı gollerle Galatasaray galibiyete ulaştı.
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Çaykur Rizespor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Kaan'ın yerine 23. dakikada Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.
Trabzon merkezli düzenlenen change oto operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ağır hasarlı araçların yurtdışından getirilerek change yapılarak satılması ve belgede sahtecilik yapılması olayıyla ilgili olarak 38 araç tespit edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Galatasaray, bu galibiyetle üst sıralardaki yerini korudu.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, kulübün kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sungur, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kadın çalışanlarla bir araya gelerek onların emeklerini takdir etti ve gelecekte daha güzel günleri birlikte yaşayacaklarına inandığını belirtti.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta sadece bir değişiklik yaparak sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre kadroda zorunlu tek değişiklik yaptı. Berkan Kutlu, stoper olarak görev yaparken, Hakim Ziyech ise uzun bir aradan sonra kadroya döndü. Fernando Muslera ise Galatasaray formasıyla 400. Süper Lig maçına çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaparak Berkan Kutlu'ya görev verdi. Sakatlıklardan dolayı Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Serge Aurier ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı. Hakim Ziyech ise 16 maç sonra kadroda yer aldı. Mauro Icardi'nin saç stili değişirken, Galatasaraylı futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de 400. maçına çıktı. Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak 15 kupa kazandı ve kulüp tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu.
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