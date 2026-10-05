Şener Aydın 481 oyla TASKK başkanlığını yeniden kazandı, Ceşen yönetime girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şener Aydın 481 oyla TASKK başkanlığını yeniden kazandı, Ceşen yönetime girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şener Aydın 481 oyla TASKK başkanlığını yeniden kazandı, Ceşen yönetime girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda Şener Aydın 481 oyla yeniden genel başkan seçildi; Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen kazanan listede yönetim kuruluna girdi. Denizli'yi 23 delegenin temsil ettiği kongrede Ahmet Aytekin ve Mehmet Kabakçı yedek listede yer aldı.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, son yapılan TASKK Genel Kurulu'nda bir kez daha yönetim kuruluna seçildi. TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Şener Aydın güven tazeledi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun 20. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Ülke genelinde 80 ASKF'den 900'e yakın delegenin katıldığı kongrede büyük heyecan yaşandı. Denizli'yi 23 delegenin temsil ettiği kongrede Divan Başkanlığını Konya ASKF delegesi ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan yaptı. İki adayın yarıştığı seçimde toplam 781 oy kullanıldı. Yapılan sayım sonucunda beyaz oy pusulasını kullanan Şener Aydın 481, mavi oy pusulasını kullanan Yaşar Zımba ise 295 oy aldı. Bu sonuçla seçimi kazanan mevcut Başkan Şener Aydın Beyaz liste olarak girdiği seçimlerde delegelerin çoğunluğunun desteğini alarak yeniden TASKK Genel Başkanlığına seçildi ve güven tazeledi.

Ceşen bir kez daha yönetimde

TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyen Şener Aydın'ın yönetiminde Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen de yer aldı. Ceşen, son yönetimde TASKK Sosyal İşler Sekreteri olarak görev yapıyordu. Yeni yönetimde de Denizli'yi temsil edecek olan Ceşen'in görevi önümüzdeki günlerde yapılacak olan ilk yönetim toplantısında belli olacak. Öte yandan Denizli ASKF'den 2 isim de kazanan listede yer aldı. Denizli ASKF Genel Sekreteri Ahmet Aytekin ve Denizli ASKF Başkan Vekili Mehmet Kabakçı listede bulunuyor.

"Amatörler için çalışmaya devam edeceğiz"

Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, TASKK Olağan Genel Kurulu'nun yoğun katılımla gerçekleştiğini ifade ederek, "Ankara'da tüm ülkemizden gelen amatör spor sevdalıları bir araya geldi. Türk amatör futboluna yön verecek olan yönetimin belirlendiği kongre büyük heyecana sahne oldu. 2 adayın yarıştığı kongrede benim de yer aldığım beyaz listeyle Şener Aydın TASKK Başkanı olarak seçildi. Ben de kazanan listede yer alarak TASKK Yönetim Kurulu'na seçildim. Denizli ASKF Başkan Vekili Mehmet Kabakçı ve Denizli ASKF Genel Sekreteri Ahmet Aytekin yönetim kurulu yedek listede yer aldılar. Denizli olarak 23 delege ile TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'na renk kattık. Bundan sonra hem Denizli amatörü hem de Türk amatör futbolu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
DenizliGüncelAydınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:45
Germencik’te baba katili hükümlü yakalandı Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
Germencik'te baba katili hükümlü yakalandı! Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:17:48. #7.13#
SON DAKİKA: Şener Aydın 481 oyla TASKK başkanlığını yeniden kazandı, Ceşen yönetime girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei