TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, seçimle ilgili tarih tartışmalarını anlamsız buluyor - Son Dakika
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TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, seçimle ilgili tarih tartışmalarını anlamsız buluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, seçimle ilgili tarih tartışmalarını anlamsız bulduğunu söyledi. Erzik, ayrıca Türk futbolunun geleceği için altyapıya önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

25.04.2024 23:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, seçimle ilgili tarih tartışmalarını anlamsız bulduğunu söyledi.

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erzik, "Çok uzun yıllar FIFA ve UEFA'da üst düzey yöneticilik yaptım. FIFA Zürih'de müzesinin içinde bana özel bir köşe ayırdı. Ben de onlara elimdeki önemli fotoğraf ve objeleri karşılıksız verdim. Bu benim için çok önemliydi, Levent'te içinde bulunduğumuz binayı da Türk futboluna kazandırdık. Burası da müze gibi diyen Şenes Erzik, bugün de TFF ile FIFA ve UEFA ilişkileri son derece sağlam. Biz onlarla aile gibiyiz dedi. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için çok uzun zamandır çalışıyoruz. Daha önce 1 oy ile kaybetmiştik. Bu kez kazandık. Sayın Mehmet Büyükekşi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldığımız gün beni onore etti. Bana TFF Onursal Başkanı akreditasyon kartımı kendi elleri ile takdim etti. O günün hatırasını evimde baş köşede saklıyorum. Ayrıca bana o gün hep birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı hediye etti. Onu da evimde saklıyorum. Çok mutlu olduğum bir gündü. Gözlerim doldu" dedi.

18 Temmuz'da yapılacak TFF seçimli mali genel kurulu ile ilgili de konuşan Erzik, "Seçimle ilgili tarih tartışmalarını anlamsız buluyorum" diye konuştu.

"A Milli Futbol Takımı ile ilgili iyi bir ekip kuruldu başarılı buluyorum. Montella tercihi çok doğru bir tercihti" diyen Şenes Erzik, Türk futbolunun geleceği ve kurtuluşu için altyapıya önem verilmesi gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, seçimle ilgili tarih tartışmalarını anlamsız buluyor - Son Dakika

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