Şengün ve Arslan Süper Kupa Kadrosundan Çıkarıldı - Son Dakika
Şengün ve Arslan Süper Kupa Kadrosundan Çıkarıldı

16.08.2025 17:59
TBF, Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF), Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük mücadelesine çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

