Şenol Fidan: "Puanların hepsine talibiz" - Son Dakika
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Şenol Fidan: "Puanların hepsine talibiz"

25.04.2022 17:02

- Şenol Fidan: "Puanların hepsine talibiz" Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, farklı kazandıkları Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bitime 4 maç kaldığına vurgu yaparak, "Puanların hepsine talibiz. Eyüpspor ile maçımız olduğu için avantaj olarak görüyorum" dedi.

- Şenol Fidan: "Puanların hepsine talibiz"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, farklı kazandıkları Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bitime 4 maç kaldığına vurgu yaparak, "Puanların hepsine talibiz. Eyüpspor ile maçımız olduğu için avantaj olarak görüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Şenol Fidan, "Her 2 takım için de bıçak sırtı bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Alttaki takımların kazanmasıyla birlikte stres yaşadık. Ama önümüzde 5 maç vardı. Kendi adımıza bu 5 maçın ilk maçı olan Adanaspor da bu ligin ender 3'lü savunma yapan takımlardan biri. Top bize geçtiğinde 5'li oynayan bir takım. Hafta içi yaptığımız çalışmalarda Ezeh ve forvet oyuncularının topla daha rahat hareket etmeleri adına bu çalışmaları yaptık. Defans arkasına atacağımız toplarla Ezeh'i topla buluşturmak için çalışmalar yaptık, sonuca gitmek istiyorduk. Bu düşündüğümüzü uygulamış olduk, 4 golle önemli bir maçtan galip ayrıldık" dedi.

Fidan, Eyüpspor maçına dikkat çekti

Ligde kalan 4 maç içerisinde Play-Off yarışı veren takımlardan Eyüpspor ile maçları olduğuna da vurgu yapan Fidan şunları söyledi:

"2 maç üst üste galip geldiğimizde, aklımızın bir köşesinde var, Play-Off'u her zaman kovalayan bir takım olduk. Kendi adımıza hedef koymuştuk. Kalan 4 maçımız var, bizi nereye götürür? Puanların hepsine talibiz, artı Eyüpspor ile maçımız olduğu için avantaj olarak görüyorum. 4 maçı oynayıp puanları alıp inşallah Play-Off'a kalırız."

Şenol Fidan: Puanların hepsine talibiz
Şenol Fidan: Puanların hepsine talibiz
Şenol Fidan: Puanların hepsine talibiz
Şenol Fidan: Puanların hepsine talibiz

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Fidan: 'Puanların hepsine talibiz' - Son Dakika


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