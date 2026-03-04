Şenol Güneş\'e benzetilen kadın antrenör viral oldu

Özbekistan Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kotryna Kulbyte'nin yaptığı açıklamalar futbol gündeminde dikkat çekti. Kulbyte'nin sözleri Türkiye'de deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in tarzına benzetildi.
Takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kotryna Kulbyte, hedefleri konusunda temkinli bir yaklaşım sergiledi. Deneyimli teknik direktör açıklamasında, "Evet, hayal kuruyoruz ama ayaklarımızı da yere sağlam basıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kulbyte'nin bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok futbolsever açıklamaları, yıllardır benzer ifadeleri kullanan teknik direktör Şenol Güneş'in yaklaşımına benzetti.
Teknik direktörün sözleri futbolseverler arasında geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada yapılan yorumlarda Şenol Güneş benzetmesi öne çıktı.
