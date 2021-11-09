Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu

Fenerbahçe'nin başına geçeceği hakkında çok fazla haber çıkan Şenol Güneş, sessizliğini bozdu. Güneş, Gazete Kuzey'e yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" dedi.

"GÖRÜŞECEĞİM KONU YOK"

Transfer teklifleriyle ilgili Güneş, "Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok." dedi.

"DİNLENMEK İSTİYORUM"

Güneş, "Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.