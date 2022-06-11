Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor

11.06.2022 14:50

A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Şenol Güneş'in yeni rotası belli oldu. Fransa Ligue 1'de bu sezon küme düşen Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanan Güneş, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fransa Ligi'nin Paris Saint-Germain ile birlikte en fazla şampiyon olan takımı durumunda bulunan St. Etienne, deneyimli hoca ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor.

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in yeni rotası Fransa olabilir. Fransa Ligue 1'de bu sezon küme düşen Saint Etienne, Güneş için nabız yokladı.

Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! Fransa'nın en fazla şampiyon olan takımını çalıştıracak

ŞENOL GÜNEŞ İLE YENİ YAPILANMAYA GİDECEKLER

Yeni Asır'ın haberine göre, yıllar sonra Ligue 1'de küme düşen Saint-Etienne'in tecrübeli teknik adamı istediği öne sürüldü. Fransızlar, Şenol Güneş ile birlikte yeni bir yapılanmaya gidecek ve tekrar yükselişe geçmeye çalışacak. St. Etienne 10 lig şampiyonluğuyla Paris Saint-Germain ile birlikte, Fransa'nın en çok şampiyon olan takımı konumunda bulunuyor.

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Son Dakika Spor Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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