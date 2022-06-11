Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor

"Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım?" sorusu programa damga vurdu

Katliam gibi kaza! Süt tankeri ile minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in yeni rotası Fransa olabilir. Fransa Ligue 1'de bu sezon küme düşen Saint Etienne, Güneş için nabız yokladı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE YENİ YAPILANMAYA GİDECEKLER

Yeni Asır'ın haberine göre, yıllar sonra Ligue 1'de küme düşen Saint-Etienne'in tecrübeli teknik adamı istediği öne sürüldü. Fransızlar, Şenol Güneş ile birlikte yeni bir yapılanmaya gidecek ve tekrar yükselişe geçmeye çalışacak. St. Etienne 10 lig şampiyonluğuyla Paris Saint-Germain ile birlikte, Fransa'nın en çok şampiyon olan takımı konumunda bulunuyor.