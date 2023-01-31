Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

31.01.2023 11:51

Teknik Direktör Şenol Güneş'in kardeşi, İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi. Bir anda fenalaşan Güneş, İnegöl'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşılan teknik adam, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Spor Toto 2. Lig ekibi İnegölspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, sabah saatlerinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bahaddin Güneş'ten gelen haber sonrası ağabeyi Şenol Güneş apar topar Bursa'ya gitti.

İNEGÖLSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Güneş'in hocalığını yaptığı İnegölspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesine sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Şenol Güneş'in kardeşi, Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

BAHADDİN GÜNEŞ KİMDİR?

Bahaddin Güneş; 10 Mart 1960 Trabzon doğumludur. Geçmişte futbolcu olan Bahaddin Güneş, aynı zamanda Şenol Güneşin de kardeşidir. Bahaddin Güneş futbolculuk döneminde defans ve orta saha mevkilerinde görev almıştır. Daha önce Sarıyer, Afyonspor, Hekimoğlu gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış almış olan Güneş, şu anda İnegölspor'u çalıştırmaktadır.

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TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu daİnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun mesajı paylaştı. TFF'nin paylaşımında, 'Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' cümlelerine yer verildi.

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Son Dakika Spor Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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