Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş şu sıralar Trabzon'da bulunuyor. Trabzon'da bulunan birinin çektiği videoda ise Şenol Güneş'in ilginç anları yer aldı.
Trabzon'un Kunduracılar Caddesi'nde yürüyüş yapan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, mağaza içinde kavga eden iki kadını durarak ve tebessüm ederek izledi. Bu anları bir vatandaş kayıt altına aldı. Bu video sosyal medya kullanıcılarını güldürdü ve çok kez paylaşıldı.
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika