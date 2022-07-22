Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika
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Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

22.07.2022 14:47

Trabzon'un Kunduracılar Caddesi'nde yürüyüş yapan Şenol Güneş, mağaza içinde kavga eden iki kadını izlerken görüntülendi. Tecrübeli teknik adamın bu halleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş şu sıralar Trabzon'da bulunuyor. Trabzon'da bulunan birinin çektiği videoda ise Şenol Güneş'in ilginç anları yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trabzon'un Kunduracılar Caddesi'nde yürüyüş yapan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, mağaza içinde kavga eden iki kadını durarak ve tebessüm ederek izledi. Bu anları bir vatandaş kayıt altına aldı. Bu video sosyal medya kullanıcılarını güldürdü ve çok kez paylaşıldı.

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Son Dakika Spor Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika


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