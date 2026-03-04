Şenol Güneş ve İsmail Türüt\'ten \'\'Ben Seni Sevduğumi\'\' performansı

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Şenol Güneş ile Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Türüt'ün birlikte söylediği "Ben Seni Sevduğumi" performansı gündem oldu.
Bir araya gelen Şenol Güneş ve İsmail Türüt, Karadeniz müziğinin sevilen parçalarından "Ben Seni Sevduğumi"yi birlikte seslendirdi. Deneyimli teknik adamın şarkıya eşlik ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.
İkilinin birlikte söylediği performansın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Futbol ve müzik dünyasını buluşturan anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
