Şenol Güneş ve İsmail Türüt'ten ''Ben Seni Sevduğumi'' performansı
Şenol Güneş ve İsmail Türüt'ten ''Ben Seni Sevduğumi'' performansı

Haberin Videosunu İzleyin
Şenol Güneş ve İsmail Türüt\'ten \'\'Ben Seni Sevduğumi\'\' performansı
04.03.2026 12:58  Güncelleme: 13:02
Haberin Videosunu İzleyin
Şenol Güneş ve İsmail Türüt\'ten \'\'Ben Seni Sevduğumi\'\' performansı
Haber Videosu

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Şenol Güneş ve Karadeniz müziğinin popüler ismi İsmail Türüt'ün birlikte seslendirdiği ''Ben Seni Sevduğumi'' türküsü büyük ilgi gördü. Şenol Güneş'in Karadeniz ezgilerine eşlik ettiği bu keyifli anlar, hızla yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Şenol Güneş ile Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Türüt'ün birlikte söylediği "Ben Seni Sevduğumi" performansı gündem oldu.

KARADENİZ EZGİLERİNE EŞLİK ETTİ

Bir araya gelen Şenol Güneş ve İsmail Türüt, Karadeniz müziğinin sevilen parçalarından "Ben Seni Sevduğumi"yi birlikte seslendirdi. Deneyimli teknik adamın şarkıya eşlik ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İkilinin birlikte söylediği performansın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Futbol ve müzik dünyasını buluşturan anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Son Dakika Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oa343862! Oa343862!:
    Biri megolaman ,biri sevimsiz iki tip 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Şenol Güneş ve İsmail Türüt'ten ''Ben Seni Sevduğumi'' performansı - Son Dakika
