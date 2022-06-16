Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü

16.06.2022 20:52

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü.

Organizasyonda 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli sporcuları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Başkan Oğuz Aydın, Serbest Dalış Milli Takımı Antrenörü Canberk Babaoğlu ile şampiyonada 3 madalya kazanan Derin Toparlak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Oğuz Aydın, "35 madalyayla tarihimizde bir ilke imza attık. Gençleri ilk defa Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na götürdük. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na tesislerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gençler hep antrenman yaptılar. Meyvelerini şimdi almaya başladık. Gençlere yatırım yapıyoruz. Buna devam edeceğiz. Uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını hep birlikte göndere çektirmenin mutluluğunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Serbest Dalış Milli Takımı olarak bir ilke imza attıklarını belirten Canberk Babaoğlu, "Çok büyük bir başarı. 35 madalya. Ülkemiz için büyük bir gurur. Rekor seviyede bir madalya. Birçok ülkeden daha fazla madalya aldık. Ülkemize bu gururu yaşatabilmek, bizler adına en büyük duygu. Hep üzerine koyacağımıza inanıyoruz. Çok güçlü bir ülkeyiz. İnşallah daha iyilerini yaşatacağız." diye konuştu.

Üç branşta madalya aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Derin Toparlak ise "Çok güzel bir yarışma oldu. Üç branşta madalya aldım. Benim için çok iyi bir yarış geçti. Katıldığım en iyi serbest dalış şampiyonasıydı. Tüm hedeflerimizi gerçekleştirdik. Hep daha fazlası için çalışacağım ve diğer hedeflerimi gerçekleştireceğim." şeklinde görüş belirtti.

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü

YORUMLAR
500
Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan Sümeyye ve Sevilay yurda döndü Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan Sümeyye ve Sevilay yurda döndü 14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü 14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:23 YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 21:20:44. #1.12#
SON DAKİKA: Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement