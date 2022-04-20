Serbest Dalış Milli Takımı sporcularından Fatma Uruk, Disiplin Kurulu tarafından aklandı - Son Dakika
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Serbest Dalış Milli Takımı sporcularından Fatma Uruk, Disiplin Kurulu tarafından aklandı

20.04.2022 12:27
Serbest Dalış Milli Takımı sporcularından Fatma Uruk, Disiplin Kurulu tarafından aklandı

Serbest Dalış Milli Takım sporcularından Fatma Uruk, asılsız iddialar ve uyumsuz davranışlar sergilediği gerekçeyle sevk edildiği Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Disiplin Kurulu tarafından aklandığını duyurdu.

Serbest Dalış Milli Takım sporcularından Fatma Uruk, asılsız iddialar ve uyumsuz davranışlar sergilediği gerekçeyle sevk edildiği Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Disiplin Kurulu tarafından aklandığını duyurdu.

Fatma Uruk sosyal medyasından avukatı Taner Yurttagül aracılığıyla yaptığı açıklamada, 4 Ekim 2021'de hakkında açılan soruşturmanın TSSF Disiplin Kurulu tarafından incelendiği ve ceza tayinine yer olmadığına dair karar alındığını belirtti.

Milli sporcu da yaptığı açıklamada zor bir 6 ay geçirdiğini anlatarak, "Suskunluğumu farklı yorumlayanlar, yalan söylediğimi, geri adım attığımı düşünenler oldu. Gerçekte olan ise olayı hukuki zemine taşımam ve sürecin etkilenmemesi için avukatımın tavsiyesiyle ek bir açıklama yapmaktan kaçınmamdır. Oldukça zor geçen altı ayın sonunda nihayet, iddialarımın doğru, bana atfedilen suçların ise asılsız olduğu, Disiplin Kurulunun oy birliğiyle gün yüzüne çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Milli Takım, 4 Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serbest Dalış Milli Takımı sporcularından Fatma Uruk, Disiplin Kurulu tarafından aklandı - Son Dakika


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