Serbest Güreş A Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na Bolu'da hazırlanıyor - Son Dakika
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Serbest Güreş A Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na Bolu'da hazırlanıyor

25.05.2022 09:55
Serbest Güreş A Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na Bolu'da hazırlanıyor

Serbest Güreş A Milli Takımı, 2022 Akdeniz Oyunları için Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Serbest Güreş A Milli Takımı, 2022 Akdeniz Oyunları için Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Cezayir'in Vahran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek müsabakalara Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan milli sporcular, teknik direktör Necmi Gençalp, antrenörler Ahmet Gülhan Ali Rıza Keser, Levent Kaleli ve Murat Güngör gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara milli takımın kampını ziyaret ederek sporculara baklava ikram etti.

Çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi alan Kılıç, milli sporculara başarı diledi.

Kampta Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Fatih Erdin, Osman Göçen, Muhammed Akdeniz, Soner Demirtaş, Selahattin Kılıçsallayan, Haydar Yavuz, Servet Coşkun ve Süleyman Atlı gibi sporcular yer alıyor.

Sporcuların kampı, 31 Mayıs'ta tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Güreş, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serbest Güreş A Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na Bolu'da hazırlanıyor - Son Dakika


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