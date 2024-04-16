Serbest Güreş Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi Rusya\'da ortak kamp yapıyor

Serbest Güreş Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Rusya'da 10 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen ortak kampta çalışmalarını sürdürüyor.
Vladikavkaz kentindeki kampta hem tekniklerini geliştirmeyi hem de daha fazla güçlenmeyi amaçlayan milliler, önce İstanbul'daki olimpiyat elemelerinde kota sayısını artırmayı, ardından da Paris 2024'te kürsüde yer almayı hedefliyor.
Serbest Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kampa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Çakmar, kampa 13 sporcu, 3 antrenör ve 1 masör olmak üzere 17 kişiyle katılım sağladıklarını belirterek, "Kampta antrenmanlara dün başladık. Çalışmalarımız ilk günden itibaren çok verimli bir şekilde başladı. Ayın 28'ine kadar çalışmalarımızı burada sürdüreceğiz." dedi.
Sırbistan'da geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Taha Akgül ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi ile olimpiyat kotası aldıklarını hatırlatan Çakmar, Paris 2024 öncesi son kalifikasyon müsabakalarının 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını kaydetti.
Henüz olimpiyat vizesi alamadıkları 4 sıklette kota elde etmeyi amaçladıklarını söyleyen Çakmar, "Kalifikasyon müsabakaları ve olimpiyatlar için kampımıza burada devam ediyoruz. Kampa 10 ülkeden 155 sporcu katılıyor. Kampta güzel bir şekilde hazırlıklarımızı yapmayı istiyoruz. Devletimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Güreş Federasyonumuza bu imkanları bizlere sağladığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Taha: "En iyi sporcular kampta"
Kampta yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, "Buraya gelmemizin sebebi partner sıkıntımızı çözmekti. Burada şöyle bir avantajım var; Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerin en iyi sporcuları kampta. Birinci adamları burada. Onlarla antrenman yapma şansı bulacağım." diye konuştu.
Dağıstan'ın "Rusya güreşinin fabrikası" olduğunu vurgulayan Taha, "Antrenmanda 155 sporcu var. İki hafta sürecek kampta kimlerle çalışacağımızın programı dahi belli. Herkes bizimle antrenman yapmak için sıraya giriyor. Öyle bir ortam var. Kampta şartlar çok iyi. Tesis güzel, ormanın içerisinde olimpiyat tesislerinde kamp yapıyoruz. Kampımızın olimpiyatlar öncesinde çok faydalı geçeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Taha, kampın özellikle genç sporculara büyük katkı sağlayacağına dikkati çekerek şunları söyledi:
"Teknik kapasite anlamında da Rus güreşi dünyada çok iyi. Özellikle genç sporcularımızın onlardan faydalanması adına kampın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlere özellikle söylüyorum; burayı iyi değerlendirin, sürekli iyi adamları alın. Çok sayıda güreşçi var, hepsinin ayrı teknik özelliği var. Hepsinden kendilerine bir şeyler katabilirler. Ben inanıyorum, bu kamptan sonra seviye atlayacaklar. Onlar için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Biz de partner anlamında en iyi şekilde kamptan faydalanmak adına bütün güreşçilerle güreşip, en iyi şekilde onlardan antrenman almayı düşünüyoruz."
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