Serdal Adalı Beşiktaş Başkanı

Spor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel'i geride bırakan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı.

Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 üstünlük kurdu.

Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.