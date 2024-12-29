Serdal Adalı Beşiktaş'ın Yeni Başkanı

- Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Serdal Adalı, Mayıs 2025'e kadar başkanlığı üstlenecek
İSTANBUL - Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı oldu. Adalı, 8 bin 901 oy ile başkanlığa seçildi.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 12 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Sabah 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde 13 bin 158 genel kurul üyesi katılım gösterdi. Salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı ancak oy verme sırasında olan üyeler oylarını kullanmaya devem etti.
25 sandığın tümünde rakibi Hüseyin Yücel'den daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 8 bin 901 oy ile Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu. Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.
Mayıs 2025'e kadar başkanlığı üstlenecek
Beşiktaş'ta 2025 yılının mayıs ayında olağan seçimli genel kurul yapılacak. Adalı, bu genel kurula kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.
Serdal Adalı bu kez kazandı
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek daha önce 3 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı.
Toplam 25 sandıkta alınan sonuçlar şu şekilde:
1. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 281
Hüseyin Yücel: 148
2. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 298
Hüseyin Yücel: 124
3. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 290
Hüseyin Yücel: 168
4. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 286
Hüseyin Yücel: 145
5. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 313
Hüseyin Yücel: 120
6. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 274
Hüseyin Yücel: 125
7. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 314
Hüseyin Yücel: 135
8. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 335
Hüseyin Yücel: 139
9. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 304
Hüseyin Yücel: 163
10. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 345
Hüseyin Yücel: 116
11. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 328
Hüseyin Yücel: 131
12. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 348
Hüseyin Yücel: 137
13. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 315
Hüseyin Yücel: 119
14. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 319
Hüseyin Yücel: 136
15. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 381
Hüseyin Yücel: 123
16. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 386
Hüseyin Yücel: 128
17. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 399
Hüseyin Yücel: 139
18. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 360
Hüseyin Yücel: 172
19. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 409
Hüseyin Yücel: 161
20. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 413
Hüseyin Yücel: 191
21. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 418
Hüseyin Yücel: 188
22. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 459
Hüseyin Yücel: 137
23. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 415
Hüseyin Yücel: 157
24. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 464
Hüseyin Yücel: 158
25. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 447
Hüseyin Yücel: 177
Son Dakika › Spor › Serdal Adalı Beşiktaş'ın Yeni Başkanı - Son Dakika
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