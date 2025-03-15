Serdal Adalı, Beşiktaşlılar Derneği Açılışında

- Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni yerinin açılışına katıldı
KONYA - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği yeni yerinin açılışına katıldı.
Konya'da Beşiktaşlılar Derneği binası düzenlenen törenle açıldı. Konyaspor-Beşiktaş maçı için Konya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açılış törenine katıldı. Taraftarlar Başkan Serdal Adalı'yı yeni dernek binası önünde karşıladı. Daha sonra derneği gezen Serdal Adalı, taraftarların fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi.
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