Serdal Adalı\'dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Adalı, Siyah-beyazlıların transfer gündemine dair çarpıcı konuştu.

RASHORD İDDİALARI

Barcelona'ya transfer olan Rashford ile ilgilenmediklerini söyleyen Serdal Adalı, "Rakam yazma işinden vazgeçelim. Bunlar bizim işimizi zorlaştırıyor. Bir de hiç ilgilenmediğimiz oyuncuların yazılması var. Başka oyuncularla yapılan görüşmeleri de etkiliyor. Örneğin Rashford süreci yaşadık. Rashford ile ilgili haberler çıktı. Samimi söylüyorum ben oyuncunun Barcelona'ya gideceğini mayıs ayından beri biliyordum. Bu haberlerin çıkması sonrasında yollamak için uğraştığımız oyuncular 'Madem Rashford alabiliyorsanız, demek ki kulüpte para var' diyorlar ve taleplerini yükseltiyorlar. Sonra iş dönüyor 'Rashford'u alamadınız' oluyor ama zaten ilgilenmedik." dedi.

'JADON SANCHO OLURSA ALIRIZ'

Beşiktaş ile anılan bir diğer yıldız oyuncu Jadon Sancho ile ilgili de açıklamalar yapan Serdal Adalı, taraftarlarını heyecanlandırarak, 'Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız.' sözlerini sarf etti.

Sözlerine devam eden Adalı, "Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz. Beşiktaş camiası içini rahat tutsun." ifadelerini kullandı.