Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına 5. kez seçildi - Son Dakika
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Spor

Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına 5. kez seçildi

Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına 5. kez seçildi

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı, tek aday olarak girdiği seçimde 85 oy alarak 5. kez başkanlık görevine getirildi. Yeni yönetim kurulu da belirlendi.

25.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı, 5. kez başkanlık görevine getirildi.

Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda Serdal Adalı, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 93 oyun geçerli kabul edilen 85'ini alarak tekrar TJK Başkanı oldu.

Yapılan seçim sonrası Serdal Adalı'nın yönetim kurulu; Gülnur Gülerce, Adil Mert Kaya, Hakan Yücetürk, Halid Milli, Selman Taşbek ve Kerem Alkan'dan oluşurken, yedeklerde ise Adem Erdölek, Yüksel Göktürk, Alim Melih Kura, Ahmet Özbelge ve Kemal Arif Turan yer aldı.

Serdal Adalı, daha önce 2012-2013, 2013-2015, 2018-2021 ve 2021-2024 dönemlerinde TJK Başkanlığı yapmıştı.

Kaynak: AA

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