Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezon yaklaşırken transferde taraftarlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, gazeteci Kartal Yiğit'e konuşarak yeni transferin müjdesini verdi. Bir dönem Siyah-beyazlılarda forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın takıma geri döneceğini söyleyen Serdal Adalı, 'Rıdvan Yılmaz ile anlaştık. Kısa sürede bu transfer bitebilir. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.' ifadelerini kullandı.
Geride kalan sezonda Rangers'ta 29 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 kez asist yaptı. İskoç kulübü, milli oyuncudan 3-4 milyon euro arasında bonservis geliri bekliyor.
Beşiktaş formasıyla kariyerinde 62 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Serdal Adalı yeni transferi açıkladı! İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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