Serdar Avcı: Geleceğin Şampiyonları İçin Boks Organizasyonları Sürecek

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TÜRKİYE Profesyonel Boks Federasyonu kurucusu ve WBC Boxing Türkiye Başkanı Serdar Avcı, "Türkiye'de profesyonel boksun gelişmesi için ülkemizin birçok şehrinde maddi imkanları olmayan fakat çok başarılı olan gençlere şanslar vermek istiyoruz. Onların ülkemizi dünya arenalarında başarılı temsil etmeleri ve aynı zamanda kendilerini kanıtlayabilmeleri için bu tarz organizasyonları sık sık yapacağız" dedi.

Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu kurucusu ve WBC Boxing Türkiye Başkanı Serdar Avcı tarafından Pendik'te bir otelde profesyonel boks gecesi gerçekleşti. Organizasyonda, Türkiye Amatör Milli Takım boksörlerinden Yusuf Özdemir ve Serhat Güler rakiplerini mağlup ederek maçlarını kazanırken, Azerbaycan uyruklu boksör Eldar Mamadov Avrupa şampiyonluğu unvanını kazandı. Berkay Varol da WBC Greater Turan unvanının sahibi oldu. Dünyanın en büyük ve en prestijli federasyonu olarak bilinen WBC Federasyonu'nun unvan maçında da WBC Yüksek Yönetim Kurulu Üyesi ve WBC Orta Doğu Asbaşkanı Oksana Semenisina maçın süpervizorluğunu üstlendi.

Türkiye'de profesyonel boksun yaygınlaşması ve gelişmesi için elinden geleni yapan, birçok şampiyon boksörü Türkiye'ye getiren, Türkiye'nin profesyonel boksta dünya standartlarında büyük arenalarda yerini alması için ülkemizde sık sık profesyonel boks organizasyonları yapan Serdar Avcı ile WBC Yüksek Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Doğu Asbaşkanı Oksana Semenisina, burada açıklamalarda bulundu.

SERDAR AVCI: BU TARZ ORGANİZASYONLARI SIK SIK YAPACAĞIZ

Türkiye'de profesyonel boksun gelişmesi için bu tarz organizasyonlara devam edeceklerine değinen Serdar Avcı, "Türkiye'de profesyonel boksun gelişmesi için ülkemizin birçok şehrinde maddi imkanları bulunmayan fakat çok başarılı olan gençlere şanslar vermek istiyoruz. Onların ülkemizi dünya arenalarında başarılı temsil etmeleri ve aynı zamanda kendilerini kanıtlayabilmeleri için bu tarz organizasyonları sık sık yapacağız. Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel boks kulübü olan Kadıköy Boks Spor Kulübü gibi profesyonel kulüplerin de çoğalması, birçok şampiyon sporcu yetiştirip bünyesinde barındırması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

OKSANA SEMENISINA: TÜRK BOKSU HAK ETTİĞİ YERE ULAŞACAKTIR

WBC Yüksek Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Doğu As Başkanı Oksana Semenisina ise, "Türkiye'de profesyonel boks gelişmektedir. Artık WBC gibi büyük bir federasyonun maçları yapılmaktadır. Bunda büyük emekleri geçen WBC Türkiye Başkanı Serdar Avcı'yı tebrik ediyorum. Çok güzel bir geceydi. Berkay Varol'u da tebrik ediyorum başarısından dolayı. Umuyoruz ki Türkiye'de yakın zamanda daha çok WBC unvan maçları yapılacaktır ve Türk boksu hak ettiği yere ulaşacaktır" ifadelerinde bulundu.