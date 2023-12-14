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Serdar Aziz, 71 gün sonra forma giydi - Son Dakika
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Serdar Aziz, 71 gün sonra forma giydi

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak 71 gün sonra resmi bir maçta forma giydi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava maçında sahaya çıkan Serdar, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Serdar Aziz, 71 gün sonra forma giydi
14.12.2023 - 23:02,
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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Serdar Aziz, 71 gün sonra resmi müsabakada forma giydi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin başarılı defansı Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak bu maçta formasına kavuştu. Son olarak 5 Ekim'de yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, 71 gün sonra sahaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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