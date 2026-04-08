Serdar Aziz ve Kim Min Jae bir araya geldi

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan dev maçı tribünden takip eden Serdar Aziz, karşılaşma sonrası eski takım arkadaşı Kim Min Jae ile bir araya geldi.

Fenerbahçe’nin eski stoper ikilisi olan Serdar Aziz ve Kim Min Jae, maçın ardından sahada buluştu. İkilinin kucaklaşması dikkat çekti.

Bir dönem Fenerbahçe savunmasında birlikte oynayan iki futbolcunun buluşması, nostaljik anlar yaşattı.