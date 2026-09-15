Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kadro eleştirisi - Son Dakika
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Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kadro eleştirisi

Serdar Dursun\'dan Fenerbahçe\'ye kadro eleştirisi
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Gaziantep FK'nın tecrübeli forveti Serdar Dursun, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından eski takımının kadrosunda oyuncu anlamında yetersizlik olduğunu söyledi. Serdar, büyük takıma karşı alınan 1 puanın faydalı olduğunu belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun, " Fenerbahçe'de bence kadroda oyuncu anlamında bir yetersizlik var" dedi. Alınan beraberlikle ilgili ise büyük takıma karşı 1 puan almanın faydalı olduğunu söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Gaziantep FK'nın tecrübeli forveti Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takım için de zor bir maç olduğunu belirten Serdar, "Tabi ki bu zeminde oynamak kolay değil. Geçen hafta galibiyetimiz vardı. Sahamızda henüz galibiyet alamadık. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı zor bir maçtı ama sahaya 3 puan için çıkmıştık. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı. Onları atsak farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin de direkten dönen, çizgiden çıkan net pozisyonları vardı. Böyle maçlarda önemli olan geri düşmemek. Büyük takımın baskısı farklı oluyor. Doğru durunca her zaman gol atma şansı oluyor. Bazı pozisyonlarda daha sakin ve daha iyi tercihler yapabilseydik goller bulabilirdik. Büyük takıma karşı 1 puan almak da faydalıdır" dedi.

"Fenerbahçe kadrosunda bir yetersizlik var"

Eski takımı Fenerbahçe'nin ligdeki istikrarsız durumu ile ilgili soruya cevap veren Serdar Dursun, "Fenerbahçe güçlü bir rakip. Her maça 3 puan için çıkar. Her maça kazanmak için çıkarlar. İlk Gençlerbirliği maçında 3 puana daha yakınlardı, o maçta 3 puan alamayınca işler zorlaşabiliyor. Beşiktaş maçında da öne geçip kırılmaları camiayı biraz kırdı. Son anlarda Beşiktaş daha üstün performans gösterdi. Taraftarların da uzun yıllardır şampiyonluk beklentisi var. Camia kırılgan bir camia. Uzun bir dönem olunca işler daha da zorlaşıyor. Oyuncular için de bu durum daha zor oluyor. İster istemez bir baskı oluşuyor. Şu an 6 puanlık bir fark var ama daha lig için çok erken. Ama böyle büyük takımlar maç kazanarak daha iyi gidiyor. Bence kadroda oyuncu anlamında bir yetersizlik var. Bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor. O da hepsini ifade edemiyor. Belli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksik olduğunu gösteriyor, hoca da istediği oyunu çıkaramıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Serdar Dursun, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kadro eleştirisi - Son Dakika

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