Serdar Dursun'dan Minik Taraftara Kamera Hediyesi - Son Dakika
Serdar Dursun'dan Minik Taraftara Kamera Hediyesi

Serdar Dursun\'dan Minik Taraftara Kamera Hediyesi
22.04.2026 15:11
Kocaelisporlu Serdar Dursun, Göztepe maçındaki gol anını kaydeden 10 yaşındaki Ertuğrul'a kamera hediye etti.

KOCAELİSPOR futbolcusu Serdar Dursun, Göztepe maçındaki penaltı golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden 3'üncü sınıf öğrencisi Ertuğrul Sert'e (10), kamera hediye etti. Minik taraftar ile antrenman öncesi bir araya gelen Dursun, "Ailesiyle de konuştum, telefonun bu yaşta mantıklı olmayacağını söylediler. Ben de aynı kanaatteyim. Daha 10 yaşında, daha küçük. Bu nedenle kendisine güzel bir kamera aldım" dedi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kocaelispor'un Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın 90+8'inci dakikasında Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle gelen beraberlik anını, Kocaelispor taraftarı 3'üncü sınıf öğrencisi Ertuğrul Sert tuşlu cep telefonuyla kaydetti.

Minik taraftarın kaydettiği görüntüler, bir başka taraftar tarafından sanal medyada paylaşılırken, Serdar Dursun da bu paylaşımı alıntılayarak, 'Salı akşamı tesise gel kardeşim, beni bul' notunu düştü. Dursun, daha sonra Ertuğrul Sert'i okulunda ziyaret ederek kendisine dijital kamera hediye etti. Bugün tesislere davet edilen Sert, Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Serdar Dursun ve futbolcularla bir araya geldi. Sert, hediye edilen kamerasıyla futbolcularla fotoğraf çekerken, antrenmanı da izleyerek görüntü kaydetti.

SERDAR DURSUN: ERTUĞRUL'A GÜZEL BİR SÜPRİZ YAPTIK

Sert'in ailesiyle konuştuğunu yaşının küçük olması nedeniyle akıllı cep telefonu almayı uygun görmediklerini belirten Serdar Dursun, "Dün öğleden sonra okuluna gittik. Sınıfına girdik, Ertuğrul'a güzel bir sürpriz yaptık. O anda da kendisi çok mutlu oldu. Öğretmeniyle, müdürüyle herkesle tanıştık. Bütün okuldakiler mutlu oldu. Küçük hediyeler yaptık. Kendisine güzel eşyalar aldık. Ailesiyle de konuştum telefonun bu yaşta mantıklı olmayacağını söylediler. Ben de aynı kanaatteyim. 10 yaşında, daha küçük. Ondan dolayı kendisine güzel bir kamera, aldım. Onunla bol bol kayıt yapabilir. Bundan sonra benim gollerimi, Kocaelispor'un gollerini çeker. Kendi hayatı için de güzel olur, belki ileride kameraman bile olabilir. Ertuğrul'u inşallah mutlu etmişizdir. Kendisi de bir dahaki maçta misafirimiz olacak, seremonimize katılacak. Bugün de tesise geldi, oyuncularla birebir yakınlaştı, fotoğraf çekti, güzel videolar çekti. Ondan dolayı böyle değerli gençlerimiz olduğu için mutluyuz. İnşallah böyle Kocaelispor'u da tutarlar" dedi.

Kaynak: DHA

Serdar Dursun, Hediye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun'dan Minik Taraftara Kamera Hediyesi - Son Dakika

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
