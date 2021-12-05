Serdar Dursun: Hazırım artık

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada hat-trick yaparak sarı-lacivertlilerin farklı galibiyetinin en önemli aktörü olan Serdar Dursun maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"BERABER HÜCUM, BERABER SAVUNMA YAPTIK"

Galibiyetle ilgili konuşan Serdar Dursun "Çok önemli bir maçtı. Bir seri yakalamamız lazım artık. Geçen hafta puan aldık. Bu hafta mutlak 3 puan için çıktık. Rize'nin ilk dakikalarda iyi bir pozisyonu vardı. İyi ki atamadılar. Beraber hücum, beraber savunma yaptık. Baya pozisyonumuz vardı. Böyle maçlarda 2'yi bulman lazım. 2'yi bulamazsan gelirler. Böyle bir maç bizim için iyi oldu." dedi.

"HAZIRIM ARTIK"

İlk 11 için hazır olduğunu söyleyen Serdar Dursun "Bu maçta ilk 11 bekliyordum. Sonradan girdim. Benim için önemli maçtı. Geldim, ilk maçta sakatlandım. Az maç oynadım. Önceki senelerde 11'e alışkınım. Hazırım artık. İnşallah bundan sonra takımıma, Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.