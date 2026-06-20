Serdar Gümüş Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Serdar Gümüş Bronz Madalya Kazandı

Serdar Gümüş Bronz Madalya Kazandı
20.06.2026 20:33
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Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Serdar Gümüş bronz madalya aldı.

Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Serdar Gümüş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde yapılan organizasyona 10 ülkeden 32 sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye'yi, 8 sporcu temsil etti.

Alman bilardoculardan Sven Goppinger'i son 16 turunda, Thomas Ahrens'i de çeyrek finalde yenen Serdar Gümüş, adını yarı finale yazdırdı. Hollandalı Benny Smits'e yarı finalde yenilen Serdar Gümüş, şampiyonayı üçüncü sırada bitirdi.

Milli sporculardan Hacı Arap Yaman ise organizasyonu çeyrek finalde tamamladı.

Benny Smits dünya şampiyonu olurken, Fransa'dan Kevin Tran gümüş madalya aldı. Üçüncülük kürsüsünü Serdar Gümüş ile Hollanda'dan Jop de Jong paylaştı. ???????

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Ankara, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Gümüş Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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