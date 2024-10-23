Serdivan Belediyesi'nden 29 Ekim İçin Kürek Şampiyonası

Spor

Serdivan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 30'a yakın takım ve 150'den fazla sporcunun katılacağı kürek şampiyonası düzenliyor.

Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kürek şampiyonası düzenleniyor. Şampiyonayla belediye tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in 101. yılında kürekler Cumhuriyet için çekiliyor. 27 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Aşağıdereköy mevkiinde düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Kürek Kupası'na 30'a yakın takım ve 150'den fazla sporcu katılıyor. Sakarya'nın kalbinde, Türkiye'nin en prestijli kürek yarışlarından birini düzenliyoruz. Tüm sporseverleri bu prestijli organizasyonu izlemeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA