Spor

Şeref Eroğlu: Olimpiyatlarda aldığımız 2 bronz madalya bizi kesinlikle mutlu etmedi

"En büyük eksikliğimiz teknik adam sıkıntısı"

"İşimi inanarak ve severek yapıyorum"

İSTANBUL, - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Olimpiyatlarda aldığımız 2 bronz madalya bizi kesinlikle mutlu etmedi. İki ve üzerinde altın madalya alacağımıza dair umudumuz vardı. Umarım, sporun paydaşları olarak nerede yanlış yaptığımızı düşünürüz ve doğru yolu buluruz. Eksiklerimiz kesinlikle var. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bittiği gün çalışmaya başlamamız lazımdı. 4 yıl hızlı geçecek. Yeni dönemde gençlerle 2032 ve 2036'nın temellerini atacağız" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Emirgan'da basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Eroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda millilerin sergiledikleri performanslar hakkında açıklamalarda bulundu. Türk güreşinin olimpiyatlardaki önemine değinen Şeref Eroğlu, "Bundan umarım federasyonlar ve bakanlığımız gerekli dersi çıkarmıştır. Türk güreşi, olimpiyatların sancaktarlığını yapan bir branş. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı 111 madalyanın 66'sını tek başına almış bir branşız. Bu olimpiyatlarda toplam 8 madalya aldık. Güreşte ise 2 bronz madalya elde ettik. Spor hayatının sonuna gelmiş Taha Akgül'ün hakem tutumu nedeniyle altın madalyası gitti. Taha'nın yanı sıra Buse Çavuşoğlu da bronz madalya kazandı. Rıza Kayaalp'in başına gelen talihsiz olay nedeniyle final şansı gitti. 30 yaş üzerindeki sporcuları motive etmek kolay bir iş değil. Burada 4 madalya almayı öngörüyorduk" şeklinde konuştu.

"OLİMPİYATLARDA ALDIĞIMIZ 2 BRONZ MADALYA BİZİ KESİNLİKLE MUTLU ETMEDİ"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan ders çıkarmak gerektiğini ifade eden Eroğlu, "Olimpiyat Oyunları'na hazırlık süresi en az 4-6 yıl. 2,5 yıllık başkanım. Olimpiyatlarda aldığımız 2 bronz madalya bizi kesinlikle mutlu etmedi. İki ve üzerinde altın madalya alacağımıza dair umudumuz vardı. Avrupa güreşi düşüş içinde. Asya güreşinin yükselişi var. Ders çıkarmamız lazım. Amacımız 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları için güreşçi havuzunu geliştirmek. Umarım, sporun paydaşları olarak nerede yanlış yaptığımızı düşünürüz ve doğru yolu buluruz. Eksiklerimiz kesinlikle var. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bittiği gün çalışmaya başlamamız lazımdı. 4 yıl hızlı geçecek. Yeni dönemde gençlerle 2032 ve 2036'nın temellerini atacağız" ifadelerinde bulundu.

"EN BÜYÜK EKSİKLİĞİMİZ TEKNİK ADAM SIKINTISI"

Göreve geldiğinde tüm yabancı hocalarla yollarını ayırdığını fakat artık yabancı teknik adam getirmeyi düşündüğünü dile getiren Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin (TOHM) istediğimiz düzeyde olmadığını düşünüyorum. TOHM'larda bin 500 kişi yaşıyor, güreşçi ordusu var. Bana göre yapılan iş karşılığını bulmamıştır. Bin 500 kişinin içinde olimpiyatlarda yarışan sporcumuz yoktu. En kaliteli antrenörleri TOHM'lara koymak lazım. Bu da bizim bir eksiğimiz. Güreş olarak en büyük eksikliğimiz, teknik adam sıkıntısı. Göreve geldiğimde tüm yabancılarla yollarımı ayırdım. Şu anda artık yabancı teknik adam getirmeyi düşünüyorum."

"İŞİMİ İNANARAK VE SEVEREK YAPIYORUM"

Yönetimi borçlu devraldığını, borcun çok büyük bir kısmını da kapattığını söyleyen Şeref Eroğlu, "İşimi inanarak ve severek yapıyorum. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Yönetimi borçlu devraldık. Borcun çok büyük bir kısmını kapattım. İlk 1-1,5 yıl sadece borç ödemekle geçti. Bizi güreş minderinin dışına çekmek isteyenler oldu. Hayatımın hiçbir döneminde kaçak güreşmedim. Minderin içinde kalarak işimizi yapmaya çalıştık. Böyle de devam edeceğim" diyerek sözlerini noktaladı.