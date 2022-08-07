Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonası - Son Dakika
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Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonası

07.08.2022 12:55
Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonası

Şeref Eroğlu: Şampiyon olmak istiyorum diyen gençlerin takipçisiyizNecmi Gençalp: Rekabetin olması güreşçileri boş bırakmıyorSüleyman Atlı: Şampiyon olmak istiyorumErcan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, - Sırbistan'ın Belgrad kentinde 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Güreş...

Şeref Eroğlu: Şampiyon olmak istiyorum diyen gençlerin takipçisiyiz

Necmi Gençalp: Rekabetin olması güreşçileri boş bırakmıyor

Süleyman Atlı: Şampiyon olmak istiyorumErcan ATA - Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, - Sırbistan'ın Belgrad kentinde 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Güreş Dünya Şampiyonası'na katılacak Serbest Erkek A Milli Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Bolu Aladağ'da çalışmalarını sürdüren millileri, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, ziyaret etti.Hazırlıkların sürdüğünü ve sakatlık olmamasını dilediklerini ifade eden Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Pazartesi günü kafilemiz İslami Dayanışma Oyunları için Bolu Aladağ'dan Konya'ya geçiyor. Önce hedefimiz İslami Dayanışma Oyunları. Daha çok gençlerden oluşan bir ekibimiz var. Konya'da yapılacak oyunlardan sonra Büyükler Dünya Şampiyonası'na 1 aylık bir süre kalıyor ve takımımızı aşağı yukarı belli etmiş olacağız. İslami Dayanışma Oyunları'nda bazı sıkletleri de görme şansını yakalayacağız. İyiyiz, iyi yoldayız. İnşallah Türk güreşi olarak Büyükler Avrupa Şampiyonası'ndaki çıkışımızı 10-18 Eylül'de Sırbistan'da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da sürdürmek istiyoruz. Buna hem gücümüz var hem enerjimiz var hem de çok kaliteli ve yetenekli sporcularımız var. Bunu da bizzat yerinde görerek, antrenmanlara katılarak, izleyerek ben de görüyorum. İnşallah İslami Dayanışma Oyunları kazasız belasız bol madalyalı olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Güreşte her şey mümkün. Hayat fena halde güreşe benzer. Eğer İslami Dayanışma Oyunları'nda beklenenin çok çok üzerinde performansı yukarıda olan, o sıklette de çok iyi bir sporcumuz yoksa herkes mayoyu alabilir. Her zaman bu kapıyı açık tutuyoruz. Maç ayrı bir şey, şampiyona ayrı bir şey. Biz İslami Dayanışma Oyunları'nda bunu tekrar bütün teknik heyet olarak yönetim olarak federasyon olarak gözlemleyeceğiz. Süper çıkış yapan bir sporcu olursa dünya şampiyonasında niye güreşmesin. Zaten biz bunları arıyoruz. Yeni yüzlerin, yeni keşiflerin, yeni gençlerin, ben buradayım şampiyon olmak istiyorum diyen gençlerin takipçisiyiz. Güreşin geleceği gençlerin elinde. Dünya şampiyonasında da çok genç çok farklı bir ekip görebilirsiniz" diye konuştu.NECMİ GENÇALP: REKABETİN OLMASI GÜREŞÇİLERİ BOŞ BIRAKMIYORSerbest Erkek A Milli Takım Antrenörü Necmi Gençalp, 10 Temmuz'a kadar dünya şampiyonası kampının devam edeceğini dile getirerek, "İslam Oyunları kadromuz var. Pazartesi günü Konya'ya gideceğiz. 10-11 Ağustos'ta Konya'da İslami Dayanışma Oyunları müsabakaları var. Orada alınan neticelere göre dünya şampiyonasında güreşebilecek güreşçileri belirleyeceğiz. Müsabakalar bittikten sonra dünya şampiyonası için son kampa gireceğiz. Dünya şampiyonası zorlu olacak ama biz de iyi bir takımız. İnşallah, dünya şampiyonasında istediğimiz dereceleri alacağız. Bir sonraki dünya şampiyonası aslında bizim için olimpiyat demek. Olimpiyata gidebilmek için zaten o şampiyonalar önemli. İlk şampiyonadan biz dünya şampiyonası için 2023'te kotaları alabilirsek, daha iyi hazırlanma imkanı bulacağız. Onun için bütün planlarımız, programlarımız. İnşallah onları başarıyla uygulayacağız. Rekabetin olması güreşçileri boş bırakmıyor, devamlı idmanlarda çalışıyorlar. Başarılı olmak, takıma girmek için uğraşıyorlar" dedi.SÜLEYMAN ATLI: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM

Milli güreşçi Süleyman Atlı ise yaptığı açıklamada, "İslami Dayanışma Oyunları ve dünya şampiyonası için şu an yükseklik kampındayız Bolu'da. Sezon başından beri önümüzdeki programa göre hareket ettik. Şimdiye kadar kamplarımız verimli geçti.  Antrenmanlarımız istediğimiz performansta gidiyor. Takım olarak dünya şampiyonasına hazır şekilde gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonraki en büyük organizasyon dünya şampiyonası. Tokyo'da istediğini alanlar oldu alamayanlar oldu. Dünya şampiyonasına kendini göstermek için gelenler var. Onlardan biri de benim, dünya şampiyonu olmak istiyorum. Diğer sporcu arkadaşlarımız da oraya kendini göstermeye geliyor. Güzel ve çok zorlu bir şampiyona olacak. Takım olarak bunun bilincindeyiz, buna göre hazırlandık. İnşallah dünya şampiyonasında takım olarak ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.

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07 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı 07 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonası - Son Dakika

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