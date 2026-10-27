Serenity Alanya Belediyespor, Batumi SC\'yi 12-2 yenip son 16\'ya yükseldi

World Winners Cup Alanya 2026'da ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor, A Grubu'ndaki ikinci maçında Gürcistan'ın Batumi SC takımını 12-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Serenity Alanya Belediyespor, World Winners Cup Alanya 2026'da Gürcistan ekibi Batumi SC ile karşılaştı. Alanya ekibi, sahadan 12-2'lik skorla galip ayrıldı. Günün yıldızı, fileleri 4 kez havalandıran Alanya'nın İspanyol matadoru Llorenç oldu. İlk maçta da gol atan Llorenç, turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Alanya'nın diğer gollerini Barış üç, Cem iki, Bruno, Volkan ve kaleci Madsen birer kez kaydetti.

Kaptan Cem Keskin: "Ev sahibi olarak hedefimiz elbette şampiyonluk"

Maçta iki golle önemli bir katkı veren Serenity Alanya Belediyespor kaptanı Cem Keskin, galibiyetin ardından şunları söyledi:

"Alanya'da çok güzel bir organizasyon gerçekleştiriliyor. 2010 yılından bu yana Alanyaspor formasıyla mücadele ediyorum ve bununla gurur duyuyorum. Turnuvaya ikide iki yaparak başladık. İlk maçlar her zaman zordur ancak ikinci karşılaşmamızda iyi bir skor elde ettik. Takım arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz ve aramızda çok güzel bir aile ortamı var. Yarın Kosta Rika ekibiyle grup liderliği için önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşmayı kazanarak son 16 turuna kura avantajıyla girmek istiyoruz. Ev sahibi olarak hedefimiz elbette şampiyonluk. Güzel başlangıcımızı sürdürerek turnuvayı istediğimiz şekilde tamamlamayı hedefliyoruz."

Alanya Belediyespor B'den de galibiyet

Turnuvada Alanya'yı temsil eden Alanya Belediyespor B de günü galibiyetle kapattı. Portekiz'in CB Viseu takımına karşı ilk periyodu 1-0 geride kapatan Alanya B, ikinci periyotta Denis'in üst üste attığı üç golle öne geçti. Üçüncü periyotta Murat ve Daniil'in golleriyle maçı 5-1 kazandı.

Serenity Alanya Belediyespor yarın saat 15.30'da grubun bir diğer yenilgisiz takımı Kosta Rika'nın C.Y. Limon ekibiyle karşılaşacak. Maç TRT Spor ve D-Smart ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takım da çıktığı iki maçı kazanarak son 16 biletini garantiledi ve yarın grup liderliği için sahaya çıkacak. A Grubu'nun en golcü iki takımı arasındaki bu maçta, iki maçta rakip filelere 17 kez gol gönderen Alanya hücumu ile Batumi'yi 6-2, BSC Sofia'yı 8-2 yenen ve kalesinde yalnızca 4 gol gören Limn karşı karşıya gelecek. Llorenç ve Barış'ın gollerine güvenen Alanya ekibi, kendi seyircisinin desteğiyle grubu zirvede bitirmeyi hedefliyor. Maçın kazananı A Grubu'nu lider tamamlayacak.

Alanya Belediyespor B ise yarın saat 12.45'te Çekya'nın SK Bosnia Teplice takımıyla karşılaşacak. İki takımın da 3 puanının bulunduğu maçın galibi, B Grubu'ndan son 16'ya yükselen ikinci takım olacak.

Son 16 kuraları yarın akşam çekilecek

Erkeklerde sekiz grupta ilk iki sırayı alan takımlar yarın oynanacak son grup maçlarının ardından belli olacak. Son 16 turunun eşleşmeleri ise yarın saat 20.30'da çekilecek kurayla belirlenecek.