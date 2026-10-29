Serenity Alanya Belediyespor, TMS FC'yi penaltılarda 7-6 eleyip çeyrek finale çıktı

Serenity Alanya Belediyespor, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın son 16 turundaki rakibi Çin'in TMS FC takımını mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Erkekler ve kadınlar kategorisinde 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımının mücadele ettiği şampiyonada, erkekler kategorisinde son 16 turunda Serenity Alanya Belediyespor, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde Çin ekibi TMS FC ile karşılaştı.

Normal süresi 5-5 berabere biten maçın uzatma bölümü de atılan karşılıklı gollerle 6-6 eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayan Alanya Belediyespor, çeyrek finale çıktı.

Maçın normal süresi ve uzatma bölümünde Serenity Alanya Belediyespor'un gollerini Madsen (2), Cem Keskin, Felipe (2), Volkan Yeşilırmak attı. Çin ekibinin gollerini ise Antonio (2), Cai Wei Ming, Gin (2), Liu Hal Ran kaydetti.

Alanya ekibi, Sunrise Kyiv ile Kosta Rika takımı CY Limon arasındaki maçın galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Şampiyona, 1 Kasım Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.