Sergej Jakirovic\'in oğlu, dünya devine imza attı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki futbolcu oğlu Leon Jakirovic, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.
Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Leon Jakirovic, Inter U23 takımına transfer oldu. Genç oyuncu, Inter ile 2030 yılına dek sözleşme imzaladı.
Transferi sonrası konuşan Jakirovic, "Çok mutluyum; Inter'e transfer olduğum için heyecanlıyım. Daha yeni 18 yaşıma girdim. Inter, kariyerimde şu ana kadar attığım en büyük adım. Bence muhteşem olacak. Ben topla oynama seven bir stoperim, hatları aşan paslar denerim. Herkes İtalyan stoperlerin dünyanın en iyisi olduğunu bilir. Savunma alanında burada kendimi çok geliştirebilirim. Beni en çok etkileyen stoper zaten Inter'den Bastoni'ydi. Şimdi onunla birlikteyim." dedi.
Babası Sergej Jakirovic hakkında gelen soruya Leon, "Bana her şeyi babam öğretti, benden en iyisini çıkarmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.
