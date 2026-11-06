Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu canlı yayında açıklıyor - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu canlı yayında açıklıyor

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu açıklıyor. Aday kadro açıklaması, DHA Feed 2'den canlı yayında da takip edilebiliyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu açıklıyor. DHA Feed 2'den CANLI yayındayız

Kaynak: DHA
A Milli Futbol TakımıSergen YalçınBelçikaFransaSporDHASon Dakika

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