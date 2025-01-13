Sergen Yalçın'dan canlı yayında evlilik sinyali: Küçük Sergen gelmesin mi? - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan canlı yayında evlilik sinyali: Küçük Sergen gelmesin mi?

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Ünlü teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, canlı yayında Galatasaray maçını değerlendirirken bir anda evliliğe dair sinyaller verdi. 2025 yılının Akrep burçları için zirve olacağını belirten Yalçın, ''Evlensek mi acaba?'' şeklindeki sözleriyle Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu. Yalçın, ''Bir küçük Sergen olmasın mı?'' ifadesiyle de çok konuşuldu.

13.01.2025 10:32
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Ekol TV'de Candaş Tolga ile birlikte RAMS Başakşehir- Galatasaray maçını değerlendiren Yalçın bir ara konuyu evliliğe getirdi. Candaş Tolga Işık'a "Evlensek mi acaba?" diye soran Sergen Yalçın'ın o anları viral oldu.

"BİR KÜÇÜK SERGEN OLMASIN MI?"

"Evlensek mi biz acaba ya?" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken Yalçın'ın, "Bir küçük Sergen olmasın mı?" ifadesini kullanması da çok konuşuldu.

Yalçın, "Tam evlilik çağında değil miyiz?" diyen Sergen Yalçın, falında evlilik çıktığını söyledi. "Bir küçük Sergen olmasın mı?" diyen Sergen Yalçın "bizim gibi futbolcuların öyle olmuyor yetenek geçmiyor ama" açıklaması yaptı. Sergen Yalçın, "Benim çocuğum olabilir ama" dedi ve "buradan bir duyuru yapalım evlenmek isteyen..." diyerek stüdyoyu ve ekran başındakileri güldürdü.

Sergen Yalçın\'dan canlı yayında evlilik sinyali: Küçük Sergen gelmesin mi?

Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın, Galatasaray, Evlilik, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan canlı yayında evlilik sinyali: Küçük Sergen gelmesin mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Furkan Kartal:
    ta küçükken bile şımarıktı düzelmedi gitti 17 1 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    Beşiktaş’a gelecekti dümen yaptı nikah masındada dümen yapar İNANMAYIN SEKEN YALÇINA 12 3 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Sergenin Hiç bir inandırıcılığı kalmadı, son Beşiktaş a yaptığı hareket olmadı Futbolculara salladı salladı sonrada o futbolculara söz geçiremeyeceğini anladı kulübe gelemedi 12 1 Yanıtla
  • Ali Veli:
    sergen vurursa şampiyonluk gelir 0 8 Yanıtla
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