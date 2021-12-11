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Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler

11.12.2021 15:31
Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler

Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın tesisteki son konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Deneyimli hoca ve öğrencilerinin, vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Siyah-Beyazlılara geçen sezon çifte kupa getiren deneyimli hocanın takıma veda konuşması duygusal anlara sahne oldu.

Sergen Yalçın'ın vedasında duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu

"BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRIN"

Sabah'ın haberine göre; deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın." ifadelerini kullandı. Bu anlarda hocanın ve bazı futbolcuların ağladığı belirtildi. Takım adına söz alan Atiba ise "Böyle olsun istemezdik, üzgünüz. Bize kattığınız her şey için teşekkür ederiz, yolunuz açık olsun" dedi.

Sergen Yalçın'ın vedasında duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu
Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler

Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler - Son Dakika
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