Sergen Yalçın, Fenerbahçe iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu: Oturur konuşuruz - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Fenerbahçe iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu: Oturur konuşuruz

13.06.2023 14:04

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sergen Yalçın, henüz kendisine teklif gelmediğini ancak teklif gelmesi durumunda oturup konuşabileceklerini söyledi. Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Lucescu'nun da ismi teknik direktörlük için geçiyor.

Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jorge Jesus'a veda eden Fenerbahçe'de göreve kimin getirileceği büyük merak konusu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sergen Yalçın ilk kez konuştu.

"TEKLİF GELMESİ DURUMUNDA, OTURUR KONUŞURUZ"

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'NIN DA ADI GEÇİYOR

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın'ın dışında Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Lucescu'nun ismi de teknik direktörlük için anılıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hocasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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