Sergen Yalçın, Fransa'ya 2-1 yenilen Milli Takım'ın öz güven kazandığını söyledi - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Fransa'ya 2-1 yenilen Milli Takım'ın öz güven kazandığını söyledi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 yenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, çok net pozisyonlar bulmalarına karşın skora yansıtamadıklarını belirterek bu maçtan motivasyon ve öz güven kazandıklarını söyledi.

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, net pozisyonlar bulmalarına karşın mağlup olduklarını söyledi.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, takımı tebrik ederek sözlerine başladı.

Futbolcularının gereken saygıyı hak ettiğini belirten Yalçın, "Oyun planımız son derece doğruydu. Yedi günde 2 maçı farklı formatla oynadık. Fransa maçında rakibe göre pozisyon aldık. Dünyanın belki de en iyi hücum hattına sahipler ama arka tarafları da sıkıntılıydı. Analizi buna göre yaptık. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor. Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük. Bu 6-7 günlük süreç, bizim için çok iyi oldu. Oyun formatlarını belirledik. Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hak ettiği yere gelecektir." ifadelerini kullandı.

Milli takımın bundan sonra rakiplere karşı oyun planı hazırlayacağını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Oynayacağımız rakiplere karşı oyun planı hazırlıyoruz. Burada olmamızın sebebi o. Rakibi analiz ediyoruz, ona karşı nasıl bir planla sahada olmamız gerektiğine hazırlanıyoruz. Ben Belçika maçının da belli bölümlerinde oyuncuların ciddi reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlara karşı planlarımız tuttu ama sadece skora yansıtamadık. İnanılmaz pozisyonlarımız oldu. Oyun lehimize de olabilirdi, aleyhimize de olabilirdi. Bana göre bu maçta motivasyon kazandık, öz güven kazandık. İnşallah Avrupa Şampiyonası elemeleriyle beraber kazanmaya alışan bir milli takım olacak. Hiç şüpheniz olmasın."

Kaynak: AA
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