Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılara geçen sezon çifte kupa getiren deneyimli hocanın takıma veda konuşması duygusal anlara sahne oldu.

"BEŞİKTAŞ'I YENİDEN AYAĞA KALDIRIN"

Sabah'ın haberine göre; deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın." ifadelerini kullandı. Takım adına söz alan Atiba ise "Böyle olsun istemezdik, üzgünüz. Bize kattığınız her şey için teşekkür ederiz, yolunuz açık olsun" dedi.