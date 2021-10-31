Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimi ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Akın, destek verdiği yönetimi de istifaya davet etti.

"ALTYAPI HOCASI"

Vitor Pereira'yı altyapı hocası olarak tanımlayan Akın, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. Serhat Akın'ın bu gönderisi kısa süre etkileşim yağmuruna tutuldu.

"HERKES BOŞUNA SALDIRDI"

Serhat Akın maç oynanırken de şöyle bir paylaşım yaptı: Sezon başında söyledim Pereira Fenerbahçe'nin hocası değil diye. Herkes saldırdı bana. Vardir bir bildiği diye bir sezon da boşuna gider.