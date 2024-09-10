Serhat Ardahan Spor'un Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika
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Serhat Ardahan Spor'un Hedefi Şampiyonluk

Serhat Ardahan Spor\'un Hedefi Şampiyonluk

Serhat Ardahan Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Engin, kulübün hedefinin 3. Lig olduğunu ve geleceğe umutla baktıklarını açıkladı. Engin, ayrıca tesisleşme ve altyapıya yatırım yapma planlarıyla Ardahan'ı spor anlamında kalkındırmayı amaçladıklarını belirtti.

10.09.2024 09:07
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serhat Ardahan Sporda hedef şampiyonluk. Ardahan'ın köklü ekibinin kulüp Başkanı Üzeyir Engin hedeflerinin 3. Lig olduğunu ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Ardahan'da Basın mensupları ile bir araya gelerek, kulübün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Engin, geleceğe de umutla baktıklarını söyleyerek, "Bal liginde güçlü bir gruba düştük ama amacımız bu gruptan lider olarak çıkarak hayallerimiz olan üçüncü lige çıkmak" dedi.

Engin, "Yeni bir yönetimimiz var ve bu yönetimin hedeflerinden birinin de tesisi olmayan bu ile bir spor tesisi kazandırmak ve altyapıya yatırım yapmak. Heyecanımız var ve bu heyecanımızı kırmasınlar. Çünkü bu şehri spor anlamında kalkındırmak için buraya geldik" dedi.

İyi bir kadro kurduklarını da söyleyen Engin, "Hedefimiz var. Başarılı olmak istiyoruz. Hem transfer çalışmalarımız hem de hocalarımız nezdinde antrenmanlarımız devam ediyor. Bize güç veren bir şehrimiz ve bize umut veren kadromuz var. Umarım iyi bir çalışma evresi sonrasında ligde başarılı oluruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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