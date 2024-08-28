Serhat Gülpınar: Esenler Erokspor maçı özgüven anlamında bizi ileriye taşıyan bir karşılaşma oldu - Son Dakika
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Serhat Gülpınar: Esenler Erokspor maçı özgüven anlamında bizi ileriye taşıyan bir karşılaşma oldu

Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, Esenler Erokspor maçının takımı özgüven anlamında ileriye taşıyan bir müsabaka olduğunu belirtti. Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü'ne deplasmanda konuk olacak.

28.08.2024 23:21
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- Serhat Gülpınar: "Esenler Erokspor maçı özgüven anlamında bizi ileriye taşıyan bir karşılaşma oldu"

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, geçen hafta oynanan Esenler Erokspor maçının kendilerini özgüven anlamında ileriye taşıyan bir müsabaka olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 4. haftasında Keçiörengücü'ne deplasmanda konuk olacak. Karşılaşma öncesinde kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Bolu temsilcisi, karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde sabah antrenmanına çıkan kırmızı-beyazlılar, teknik ve taktik çalışma yaptı.

"Esenler Erokspor maçı özgüven anlamında bizi ileriye taşıyan bir karşılaşma oldu"

Antrenman öncesinde Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erokspor maçından 3 puanla ayrıldıkları için morallerinin yüksek olduğunu ifade eden Gülpınar, "3 puanla kazanmak bizim adımıza önemliydi. Oyuncularımızla konuştuğumuz zaman da çıkış maçı olarak görmüştük bu maçı. Geçen hafta başından itibaren oyuncuların özverisi, iyi niyeti ve maça hazırlanmaları üst seviyedeydi. Bunu da hem oyun hem skor olarak maçta aldığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarısını domine ettiğimiz oyunda ikinci yarı ister istemez sezon başından beri bizimle olmayan arkadaşların, sonradan katılan arkadaşların tamamen hazır olmamasından dolayı biraz tempomuz düştü. Onların yerine gelen arkadaşlar da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Sonuçta maçı kazandık. Bizim çok daha net pozisyonlarımız var. Maç berabere de bitebilirdi işin açıkçası. Ama son 10 dakikada işte Avramovski'nin attığı kafa golüyle 2-1 kazanmasını bildik. Dediğim gibi bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Hem moral anlamında, hem puanlama anlamında, hem takımın kendine öz güveni anlamında bizi ileriye taşıyan bir karşılaşma oldu" diye konuştu.

"Milli aradan sonra takım, yüzde 80-90 civarında hazır olacaktır"

Takımın milli maç arasından sonra tam anlamıyla hazır hale geleceğini dile getiren Gülpınar, "Transfer sezonunun bitimine kadar da belki bir iki mevkiiyle alakalı da tasarrufu olacaktır kulübün. Ama şu an için yeterli sayımız var diyebilirim. Transfer, evet gerçekleşecek ama tabii bunların takıma adaptasyonu, fiziksel anlamda maç oynayabilecek seviyeye gelmeleri biraz zaman alabiliyor. Biz ilk başladığımızdan beri de ilk milli maç arasından sonra takımın daha net bir şekilde hazır olabileceğini öngörmüştük. Yine aynı yerdeyiz. İnşallah milli maç arasından sonra takım, yüzde 100 olmasa bile yüzde 80-90 civarında hazır olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serhat Gülpınar: Esenler Erokspor maçı özgüven anlamında bizi ileriye taşıyan bir karşılaşma oldu - Son Dakika

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