Serhat Öztaşdelen\'in Transferi İptal

Altınordu, Serhat Öztaşdelen'in Batman Petrolspor transferinin gerçekleşmediğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 2004 doğumlu kaleci Serhat Öztaşdelen, yaz dönemiyle birlikte en gözde oyunculardan birisi oldu. Genç file bekçisiyle ilk olarak Süper Lig takımları temasa geçerken, son olarak da en ciddi girişimi TFF 2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor gerçekleştirdi. İzmir ekibi ise resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bu transferin iptal olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili Altınordu'dan yapılan açıklamada, "Son günlerde medyada yer alan 'Batman Petrolspor, Altınordu'dan Serhat Öztaşdelen'i transfer ediyor' şeklinde haberler yer almıştır. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler konusunda belirli mesafe alınmasına rağmen bazı konularda anlaşma sağlanamayınca Serhat Öztaşdelen'in Batman Petrolspor'a transferi gerçekleşmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - İZMİR