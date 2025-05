Serhat Sütlü: "En üst sırada ligi tamamlamak istiyoruz"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Eyüpspor'a karşı kazanmak için sahada olduklarını belirterek, "Son haftalara gelirken 1 maç daha kazandık. Bundan sonra kalan maçlarımıza 3 puan parolasıyla çıkıp, en üst sırada ligi tamamlamak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Geldiğimizden beri ortaya koymak istediğimiz istekli futbolu bugün de sahaya yansıtmaya çalıştık. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımızın oyunun her anını istiyor olması ve kazanma arzusu çok değerli. Baskılı, coşkulu, istekli oyun istediğimizi en baştan beri oyunculara ifade etmiştik. Oyuncu grubumuz buna çok müsait. Her çıktığımız oyunu domine etmek ve kazanmak için sahada olduk. Çocuklar bu isteğe çok olumlu cevap verdi. Sistem ve oyuncu grubu çok net birbiriyle eşleşmiş oldu. Son haftalara gelirken 1 maç daha kazandık. Bundan sonra kalan maçlarımıza 3 puan parolasıyla çıkıp en üst sırada ligi tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL