Serhat Yığmatepe Kuyucak\'ta Spor Yatırımlarını İnceledi

Spor

Geçtiğimiz hafta Aydın'daki yeni görevine başlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Kuyucak ilçesini ziyaret ederek spor yatırımlarını incelendi.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Kuyucak ilçesinde de çalışmalar sürüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de bu kapsamda ilçeye giderek, hafta sonu mesaisini Kuyucak'ta geçirdi. İlçedeki spor yatırımlarını yerinde inceleyen Yığmatape, yapımı devam eden ve mevcut çalışmaları denetlerken, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AYDIN